L'ambaixador palestí davant de l'ONU lamenta el veto dels EUA a l'alto el foc a Gaza amb "exigències mínimes"

MADRID, 5 juny (EUROPA PRESS) -

L'ambaixador palestí davant de l'ONU, Riyad Mansur, ha lamentat aquest dimecres el veto dels Estats Units a la resolució del Consell de Seguretat de l'ONU que sol·licitava un alto el foc "immediat, incondicional i permanent" a la Franja de Gaza.

"Hagués estat d'esperar que aquestes exigències mínimes, dictades per la humanitat, la legalitat i la moralitat, haguessin rebut un suport unànim. Però, lamentablement, va haver un veto", ha declarat en la cimera internacional que ha vist rebutjat un text que plantejava també l'aixecament de totes les restriccions a l'entrada d'ajuda humanitària a l'enclavament, i l'alliberament dels ostatges retinguts pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) i altres milícies.

El diplomàtic palestí ha apuntat a la declaració en què l'Oficina de Coordinació d'Assumptes Humanitaris de Nacions Unides (OCHA) ha descrit la Franja com "el lloc més famolenc de la Terra" i "l'únic territori definit al món on tota la població està en risc de fam". "No pot dir res aquest Consell sobre aquest tema?", ha reclamat l'ambaixador en unes paraules que la pròpia missió diplomàtica palestina ha destacat a la xarxa social X.