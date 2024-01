L'altre trànsit al golf d'Aden: gairebé 100.000 migrants van creuar al Iemen des d'Àfrica el 2023

MADRID, 20 gen. (EUROPA PRESS) -

El golf d'Aden i l'estret de Bab el-Màndeb, porta d'entrada al mar Roig, formen part d'una ruta comercial clau a nivell global, posada ara en risc pels atacs dels rebels houthis des del Iemen. No obstant això, hi ha un altre flux més silenciós que ha portat prop de 100.000 migrants a arriscar la seva vida creuant des de la Banya d'Àfrica fins a territori iemenita.

En concret, l'Organització Internacional per a les Migracions (OIM) va registrar el 2023 unes 96.670 arribades, una xifra que en qualsevol cas és aproximada tenint en compte la dificultat de seguir l'evolució d'un flux que porta aquestes persones a creuar diferents països abans d'arribar al Iemen, immers en un conflicte des de fa anys.

La dada reflecteix un repunt d'aquesta ruta migratòria --el 2022 hi va haver una mica més de 73.000 arribades al Iemen-- i se suma al dels qui perden la vida pel camí, igualment aproximat. L'OIM té constància de 159 víctimes mortals el 2023 --més de 60 d'elles en un únic naufragi al novembre--, però assumeix que la xifra real és més alta.

Djibouti i Somàlia serveixen com a punt de partida per als migrants de l'est d'Àfrica que volen arribar al Iemen, en gran part dels casos amb vista a buscar una vida millor en altres països de la regió, com per exemple l'Aràbia Saudita. La guerra al Iemen, no obstant això, complica qualsevol moviment.

L'OIM reconeix en els seus últims informes que la situació s'ha tornat ara més tensa, en la mesura en què el conflicte a la Franja de Gaza i les accions empreses pels houthis com a mostra de suport als palestins ha deixat paralitzat el procés de pau intern i ha derivat fins i tot en atacs contra vaixells a la zona.

No obstant això, fonts de l'oficina regional d'aquesta agència consultades per Europa Press creuen que encara és prematur valorar com poden afectar aquestes tensions als fluxos migratoris. Els houthis van llançar el seu primer atac al mar Roig el 18 de novembre i, en el mes de desembre, prop de 1.700 migrants van arribar al Iemen, en la seva majoria etíops, en línia amb les estadístiques de mesos previs.

Aquestes fonts han explicat que l'agència vigila "constantment" la situació per "identificar canvis en els patrons migratoris" a la regió, si bé la clau podria arribar en els pròxims mesos, atès que els fluxos se solen disparar abans i durant el Ramadà, ja que s'assumeix que les autoritats poden estar menys pendents. Aquest any, el mes sagrat dels musulmans arrencarà el 10 de març.

LA VIDA AL IEMEN

La inseguretat, la falta de béns essencials com a menjar, refugi o atenció sanitària i l'explotació laboral són només alguns dels desafiaments als quals es veuen abocats els qui arriben al Iemen, que prèviament s'han hagut de trobar, en la majoria dels casos, amb xarxes de contraban i tràfic d'éssers humans.

L'ONU, que calcula que uns 209.000 migrants necessiten ajuda humanitària en aquest país, va reprendre al desembre els programes de tornada voluntària a Etiòpia, paralitzats al setembre, a través de l'OIM. Un vol xàrter va traslladar 118 migrants de tornada a sòl etíop, si bé el 2023 es va tancar amb més de 6.000 trasllats.

Entre els beneficiaris hi ha Hayat, una jove de 29 anys que va arribar al Iemen fa tres anys i que ja tres mesos abans s'havia desplaçat a Sanà, la capital, "a la recerca d'ajuda" juntament amb els seus fills. "Des de llavors, esperava poder-me reunir amb la meva família", confessava a l'OIM al desembre, abans de tornar a Etiòpia.