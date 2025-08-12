L'alcaldessa de Washington veu "inquietant" el desplegament de la Guàrdia Nacional ordenat per Trump

MADRID, 12 ago. (EUROPA PRESS) -
L'alcaldessa de Washington, Muriel Bowser, ha qualificat aquest dilluns com a "inquietant" i "sense precedents" la decisió del president dels Estats Units, Donald Trump, de desplegar la Guàrdia Nacional a Washington D.C i federalitzar a la Policia de la capital en un esforç per "restablir la llei, l'ordre i la seguretat públiques", encara que tampoc s'ha mostrat sorpresa per això.
"Encara que la mesura presa avui és inquietant i sense precedents, no puc dir que, donada la retòrica del passat, ens hagi sorprès del tot", ha afirmat en una roda de premsa en la qual ha advocat per la "plena condició d'estat per al Districte de Columbia", davant del que ha qualificat com un "fràgil" accés a la democràcia.
Així mateix, ha afirmat que des del consistori col·laboraran amb el Govern federal "perquè faci el que ha de fer per la nostra ciutat, la qual cosa inclou garantir que comptem amb els jutges que necessitem, garantir que tots els parcs federals reben suport, no només en matèria d'aplicació de la llei, sinó també amb altres activitats netes i segures, i garantir que la nostra economia compta amb el suport de mesures federals racionals".