L'alcalde de Sao Paulo aconsegueix la reelecció davant del candidat recolzat per Lula

L'alcalde de Sao Paulo, Ricardo Nunes, del Moviment Democràtic Brasiler (MDB) i recolzat per l'exmandatari Jair Bolsonaro, ha aconseguit aquest diumenge la reelecció en segona volta en obtenir gairebé el 60 per cent dels vots davant del seu rival, Guillermo Boulos, del Partit Socialisme i Llibertat (PSOL) i recolzat per l'actual president, Luiz Inácio Lula da Silva.

"El resultat d'avui en les urnes reflecteix la voluntat de la població. Gràcies Sao Paulo per la confiança dipositada en la nostra gestió. Seguim junts en els pròxims anys fent de Sao Paulo una ciutat cada vegada millor!", ha indicat el cap de la ciutat més poblada de l'Amèrica Llatina a través del seu perfil a la xarxa social X.

Nunes, que ha pujat a l'escenari una mitja hora després que es fes oficial la seva victòria junt amb el governador de l'estat de Sao Paulo i exministre de Bolsonaro, Tarcisio de Freitas, ha considerat que "l'equilibri ha derrotat a tot extremisme": "Sao Paulo ha parlat i ha enviat un missatge a tot el país. La gent necessita ocupació, seguretat, millores i oportunitats", ha dit.

"La política no es pot fer amb màscares en lloc d'assoliments, amb posicions d'extrems ideològics, sinó que ha de preocupar-se per resultats concrets per a la població", ha sostingut, en declaracions recollides per l'Agència Brasil.

Per la seva banda, Boulos, que en primera volta va tenir uns resultats pràcticament empatats amb Nunes en tenir menys de mig punt percentual de diferència, ha quedat més d'un milió de vots per sota de l'alcalde, amb un 40 per cent de les paperetes, segons les xifres publicades pel Tribunal Superior Electoral (TSE), que ha registrat una participació del 68,5 per cent.