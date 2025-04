L'alcalde de Kíiv diu que "cedir territoris" pot ser una "solució" per posar fi a la guerra

MADRID 25 abr. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Kíiv, Vitali Klitxkó, ha indicat que la cessió de territoris ucraïnesos a Rússia podria ser una "solució" al conflicte armat que enfronta tots dos països des del 2022, tot i que ho considera una mesura "injusta" i que hauria de ser "temporal".

Klitxkó ha esmentat que "ara mateix hi ha converses sobre possibles solucions i un dels escenaris és cedir territoris", en unes declaracions a la BBC després d'un dels atacs més mortífers perpetrats per Rússia sobre Kíiv, que ha deixat un registre de 12 morts.

Les pressions internacionals, sobretot des dels Estats Units, han recaigut aquests dies sobre el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, per arribar a una solució a la guerra que podria incloure la cessió de territoris.

En aquest sentit, el president nord-americà, Donald Trump, va retreure dimecres a Zelenski que si volia conservar Crimea, "per què no van lluitar per ella fa onze anys quan va ser entregada a Rússia sense ni un sol tret", en relació amb l'annexió russa del territori el 2014.

El reconeixement de Crimea com a territori de Rússia s'ha tornat un dels aspectes que probablement haurà d'acceptar Ucraïna a canvi d'un acord de pau. No obstant això, Zelenski ha afirmat recentment que Ucraïna "no reconeixerà legalment l'ocupació" russa.

D'altra banda, l'alcalde de Kíiv ha assegurat que els ucraïnesos "no acceptaran mai l'ocupació" del país per part de Rússia, però per assolir la pau Ucraïna potser haurà d'acceptar un "dolorosa solució".