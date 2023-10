L'ala dura republicana presenta una moció per destituir el president de la Cambra de Representants dels EUA

McCarthy diu que té un suport "molt fort" i que "sobreviurà" a la votació

MADRID, 3 oct. (EUROPA PRESS) -

El representant republicà per Florida Matt Gaetz, un dels màxims exponents de l'ala ultraconservadora del partit, ha presentat aquest dilluns una moció per destituir Kevin McCarthy de la presidència de la Cambra de Representants dels Estats Units (EUA), el qual acusa d'actuar de manera encoberta al servei del Partit Demòcrata.

La votació sobre la moció per deixar vacant el càrrec de president s'haurà de dur a terme d'aquí a dos dies legislatius, però la cambra, en comptes de votar sobre la resolució, primer podria votar algun mecanisme per ajornar-la o anul·lar-la, informa el diari 'The Hill'.

"Endavant", ha publicat McCarthy a Twitter. Hores abans havia assenyalat que té un suport "molt fort" i que "sobreviurà" a la votació.

Gaetz considera que el president de la cambra baixa "ha trencat l'acord de manera flagrant i fefaent", respecte al pacte amb els conservadors quan va arribar al càrrec. Però, pel legislador, la "gota que ha vessat el got" ha estat el comportament de McCarthy durant les negociacions per salvar el tancament del Govern nord-americà.

"Estic convençut que tenia un acord secret amb els demòcrates per debatre partides pressupostàries sobre l'entrega d'ajuda a Ucraïna. Cadascú té la seva opinió sobre la participació dels EUA en la guerra però, pensi el que pensi la gent, les converses haurien d'haver estat públiques", ha indicat.

La moció de censura només s'aprovarà amb un total de 280 vots a favor a la Cambra de Representants, on els republicans tenen 221 escons, per la qual cosa no només caldrien els vots de tots els seus escons, sinó 59 vots addicionals de representants demòcrates.