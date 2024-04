L'AIEA afirma que "no hi ha danys" a les instal·lacions nuclears de l'Iran

Grossi recalca que aquestes infraestructures "no han de ser un objectiu" en cas de conflicte

MADRID, 19 abr. (EUROPA PRESS) -

L'Agència Internacional de l'Energia Atòmica (AIEA) ha afirmat aquest divendres que "no hi ha danys" a les instal·lacions nuclears de l'Iran arran de l'atac amb drons d'Israel i ha recordat que aquestes infraestructures "no han de ser un objectiu" en cas de conflicte.

"L'AIEA pot confirmar que no hi ha danys a les instal·lacions nuclears de l'Iran", ha assegurat l'agència en un missatge a X, en el qual ha indicat que el director general de l'organisme, Rafael Grossi, demana a les parts "una contenció extrema".

"Reitera que les instal·lacions nuclears no han de ser un objectiu en cas de conflicte militar", ha recalcat l'organisme, que ha assegurat que "supervisa molt de prop la situació".

Per la seva banda, mitjans iranians han assegurat igualment que la situació a les instal·lacions nuclears d'Esfahan és de calma i han subratllat que no han patit danys, sense que les autoritats s'hi hagin pronunciat ara com ara.

Aquesta matinada s'ha registrat un atac amb petits drons contra Esfahan, atribuït a Israel, si bé les autoritats iranianes han afirmat que han interceptat els aparells i que no s'han registrat danys, enmig del repunt de les tensions al Pròxim Orient.