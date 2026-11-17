Department Of Defense / Zuma Press / Europa Press
MADRID 17 nov. (EUROPA PRESS) -
La xarxa de comunicacions classificades de l'Agència de Seguretat Nacional (NSA, per les seves sigles en anglès) dels Estats Units ha experimentat un tall provisional d'algunes de les seves funcions, segons ha informat aquest dimarts el mateix departament d'Intel·ligència abans d'assegurar que no es tracta d'una situació crítica.
La NSA ha descrit una "degradació temporal durant el manteniment rutinari programat" que ha afectat a "alguns sistemes interns", segons un comunicat enviat a la cadena CNN.
No obstant això, ha postil·lat, "les capacitats crítiques romanen completament operatives" gràcies a que la infraestructura de la xarxa està dissenyada amb "múltiples capes de redundància per mantenir les operacions durant el manteniment planificat o esdeveniments inesperats".
La xarxa, coneguda com a NSA Net ha estat fora de servei almenys des de les primeres hores del dimarts impedint a alguns treballadors de l'agència accedir als seus sistemes de treball, la qual cosa ha portat l'agència a demanar al seu personal que arribés més tard al treball a la seva seu de Fort Meade, Maryland, van informar en un primer moment fonts de la CNN.
Aquesta interrupció és l'última d'una seriï de problemes en els sistemes de la infraestructura digital nord-americana, després d'un error tècnic que va obstruir temporalment les transaccionis en alguns bancs del país o, sobretot, la caiguda de comunicacions de l'11 de novembre que va arribar a deixar en terra tots els vols del país.
Les autoritats nord-americanes han tranquil·litzat a la població i assegurat que cap d'aquests incidents obeeix a un atac informàtic.