L'agència nuclear de l'ONU denuncia "centenars de trets" prop de la central de Zaporíjia aquest dissabte

MADRID 13 jul. (EUROPA PRESS) -

L'equip d'observadors de l'Organisme Internacional de l'Energia Atòmica (OIEA), l'agència nuclear de les Nacions Unides, ha pogut escoltar "centenars de trets d'armes petites" la passada nit del dissabte al voltant de la central nuclear de Zaporíjia, a Ucraïna, però sota control rus, en l'últim episodi d'incomptables incidents relacionats amb la planta.

Els observadors han destacat el caràcter "inusual", pel nombre de trets, dels combats que van començar cap a les 22.00 de dissabte i es van allargar una hora, aproximadament. Com ha passat altres vegades, els observadors no apunten a cap bàndol.

El tiroteig de dissabte a la nit es va produir després d'una sèrie de suposats atacs i altres incidents amb drons prop de la planta i altres instal·lacions nuclears a Ucraïna en els últims mesos, inclòs un informe d'un atac fa uns dies a la ciutat d'Enerhodar, on viu la majoria del personal de la central.

"En fer un recorregut pel lloc aquest matí, hem vist nombrosos casquets de petit calibre escampats per terra prop de les unitats de reactor 5 i 6. No hi havia senyals de finestres trencades ni altres danys físics", ha indicat l'últim informe publicat per l'OIEA a la seva pàgina web.

El director general de l'OIEA, Rafael Mariano Grossi, ha reiterat "la seva profunda preocupació per l'aparent augment de l'ús de drons prop de plantes d'energia nuclear des de principis d'aquest any".

"Estem observant una clara escalada d'atacs amb drons durant aquesta guerra, que també afecta les centrals nuclears d'Ucraïna i podria posar-les en més perill", ha acabat avisant el responsable de l'agència.