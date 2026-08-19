Lagarde avisa que Europa no pot perdre's la revolució de la IA

MADRID, 19 ago. (EUROPA PRESS) -
El model de creixement europeu de les darreres dècades, impulsat per la globalització, energia barata i un ordre mundial basat en regles, "s'està erosionant" i és improbable que torni a ser com abans, segons la presidenta del Banc Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, per a la qual Europa no es pot permetre perdre's la nova revolució que representa la IA, per la qual cosa considera necessari reduir la fragmentació del mercat europeu per permetre a la inversió i les empreses guanyar escala i competir.
Europa va quedar en gran mesura al marge de la primera revolució digital, ja que els beneficis comercials derivats de la difusió de les tecnologies de la informació i la comunicació van ser acaparats desproporcionadament per altres països, ha recordat la francesa durant la seva intervenció en un acte del Fòrum Econòmic Mundial.
"No podem permetre'ns repetir aquesta experiència amb la IA, la segona revolució digital", ha advertit Lagarde.
En aquest sentit, la presidenta del BCE considera que Europa compta amb importants fortaleses, incloent la major xarxa d'acords comercials del món, així com capacitats de fabricació de primer nivell i una mà d'obra altament qualificada, a més d'un mercat integrat de 27 Estats membres i 450 milions de consumidors, el major entre les economies avançades.
Per tant, per Lagarde "el repte és convertir aquesta resiliència interna en una font de creixement més duradora a llarg termini", la qual cosa requereix aprofitar millor la magnitud del mercat intern europeu, facilitant que les empreses puguin créixer en tota la UE i invertir de forma més eficient per impulsar la innovació i ser més productives.
"L'escala és particularment important", ha defensat la banquera central de l'eurozona, ja que les noves tecnologies estan transformant les fonts de creixement de la productivitat i, amb massa freqüència, les barreres que impedeixen a les empreses créixer també frenen la difusió d'aquests avanços.
"La qüestió és si Europa pot crear les condicions perquè aquesta inversió s'estengui i creixi", ha qüestionat Lagarde, per qui els dos obstacles principals són la fragmentació del Mercat Únic, on les empreses segueixen competint massa dins de les fronteres nacionals, la qual cosa afebleix la pressió competitiva per adoptar noves tecnologies; així com la fragmentació dels mercats de capitals, alguna cosa que pot acabar incentivant a les empreses joves i innovadores a traslladar-se fora de la UE.
"Aquestes dues barreres es reforcen mútuament", ha lamentat la francesa, ja que els mercats fragmentats redueixen la rendibilitat del creixement a Europa, mentre que el finançament fragmentat dificulta aquesta expansió, donant com resultat "un menor nombre d'empreses que aconsegueixen una dimensió global" i una difusió més lenta de les noves tecnologies en l'economia.