L'Aeroport de Charleroi cancel·la tots els vols per la vaga de treballadors de terra

BRUSSEL·LES, 13 set. (EUROPA PRESS) -

L'Aeroport de Charleroi, al sud de Bèlgica, ha anunciat la cancel·lació de tots els vols programats aquest divendres a causa de l'extensió de la vaga de treballadors de terra que té paralitzat per segon dia seguit l'aeroport.

En un comunicat, el gestor de l'aeroport assenyala que a causa de la vaga sindical tots els vols queden anul·lats i demana als passatgers que no vagin a l'aeròdrom. "Lamentem l'impacte d'aquestes accions i demanem disculpes per les molèsties", subratlla.

L'acció sindical va començar dijous i va afectar la totalitat de les operacions aèries previstes, amb uns 200 vols cancel·lats i 30.000 passatgers que es van quedar en terra.

La vaga que afecta la gestió d'equipatges, la facturació o el repostatge d'avions es manté aquest divendres després que les negociacions entre els sindicats i la direcció de l'aeroport, amb la participació de la ministra valona d'Aeroports, Cécile Neven, no van arribar a bon port.

L'autoritat aeroportuària critica que la vaga és "salvatge" i no respecta el preavís presentat pels sindicats el passat 4 de setembre i que dona 15 dies de marge per fer les aturades. Per la seva banda, els sindicats han qualificat d'"històric" el seguiment de la vaga.