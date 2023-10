L'adolescent suposadament agredida en mans de la 'Policia de la moral' iraniana està en mort cerebral

MADRID, 22 oct. (EUROPA PRESS) -

L'adolescent iraniana Armita Geravand, que està hospitalitzada des de principis d'octubre després de patir una suposada agressió al metro de Teheran en mans d'agents de la 'Policia de la moral' per no portar posat el vel, estaria en estat de mort cerebral, segons mitjans oficials iranians.

L'agència de notícies Borna, dependent del Ministeri d'Esports iranià, ha informat que "lamentablement el seu pronòstic no és prometedor malgrat els esforços del personal mèdic i s'ha declarat que està en mort cerebral".

Borna repeteix la versió oficial que Geravand, estudiant de 16 anys de la Universitat Tècnica i Vocacional Arwa al Waghgi, "es va desmaiar sobtadament quan pujava a un vagó del metro i va caure d'esquena".

Va ser traslladada en ambulància amb ajuda de personal del metro de Teheran. La informació també ha estat recollida per l'agència de notícies Tasnim, que depèn de la Guàrdia Revolucionària iraniana, el cos militar i ideològic d'elit de les forces armades iranianes.

La jove, resident a Teheran, es trobava a l'estació Shohada del metro de la capital iraniana quan va ser suposadament agredida per membres de la 'Policia de la Moral', l'organisme encarregat de vetllar pel correcte compliment de la vestimenta islàmica, per no portar posat el vel, segons informacions de mitjans afins a l'oposició.

Els mitjans iranians van difondre imatges de les càmeres de seguretat en les quals diverses persones treuen la jove del vagó "després de patir una baixada de tensió", si bé no hi ha rastre dels moments previs, per la qual cosa diverses ONG, entre les quals Iran Human Rights (IHR), sospiten que les autoritats intenten encobrir l'incident.

En el marc del succés, va ser detinguda una periodista del diari 'Shargh' enviada al lloc per cobrir els fets, si bé va ser alliberada més tard. La suposada agressió de la jove recorda a la mort de la jove kurd-iraniana Mahsa Amini, que va derivar en protestes multitudinàries contra el Govern de l'Iran.