L'administració Trump prohibeix a la Universitat de Harvard matricular estudiants estrangers

La institució educativa qualifica la mesura d'"il·legal" i adverteix que "amenaça amb perjudicar" la comunitat i en "soscava" la missió

MADRID, 23 maig (EUROPA PRESS) -

L'administració de Donald Trump ha anunciat aquest dijous que prohibeix a la Universitat de Harvard matricular estudiants estrangers "per conducta proterrorista" en un nou pols entre la Casa Blanca i la institució educativa amb motiu de les protestes al seu campus contra l'ofensiva israeliana a la Franja de Gaza.

La secretària de Seguretat Interior, Kristi Noem, ha informat que han retirat la certificació del Programa d'Estudiants i Visitants d'Intercanvi com a resultat del seu "rebuig" a l'hora de traslladar la informació sol·licitada i "perpetuar un ambient insegur" que "és hostil per als estudiants jueus, que promociona el suport pro-Hamas, i aplica polítiques racistes de diversitat, igualtat i inclusió".

Noem ha comunicat la decisió en una carta en la qual ha indicat que "totes les universitats han de complir amb els requisits" de la seva oficina per "mantenir" el "privilegi" que suposa matricular estudiants estrangers. "Aquesta mesura no ha de sorprendre, ja que és el malaurat resultat del fracàs de Harvard de comprometre's amb peticions simples", ha manifestat.

Com a resultat d'aquesta decisió, la institució educativa no podrà tenir estudiants estrangers durant el curs acadèmic 2025-2026 i hauran de ser traslladats a una altra universitat "o perdran el seu estatus legal". Per recuperar el certificat abans de l'any acadèmic vinent, Harvard "ha de proporcionar tota la informació requerida en menys de 72 hores".

La titular de la cartera ha demanat "totes les proves" que la universitat tingui sobre activitat il·legal o violenta, amenaces o participació en protestes, "bé sigui dins o fora el campus", d'estudiants estrangers matriculats en els últims cinc anys. També n'ha demanat els expedients disciplinaris i evidències sobre amenaces contra estudiants o personal, a banda de privació de drets.

El portaveu de la institució acadèmica, Jason Newton, ha qualificat la mesura del Govern nord-americà d'"il·legal" i com "una acció de represàlia", després d'advertir que "amenaça amb perjudicar greument la comunitat de Harvard i el nostre país, i soscava la missió acadèmica i de recerca de" l'esmentada universitat.

En unes declaracions al diari 'The New York Times', ha assegurat que les autoritats del centre estan "plenament compromeses a mantenir la capacitat de Harvard d'acollir els nostres estudiants i acadèmics internacionals que procedeixen de més de 140 països" i dels quals ha destacat que "enriqueixen incommensurablement la universitat i aquesta nació".