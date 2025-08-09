L'acord entre Armènia i l'Azerbaidjan concedeix als EUA un avantatge estratègic al Caucas Sud

Washington rep els drets de desenvolupament d'un corredor clau entre l'Azerbaidjan i el seu enclavament de Naxçivan a través d'Armènia
MADRID, 9 ago. (EUROPA PRESS) -
La declaració conjunta signada aquest passat divendres a la Casa Blanca pels líders d'Armènia i l'Azerbaidjan representa una victòria estratègica per als Estats Units, que es fa amb els drets per al desenvolupament d'un corredor estratègic que enllaçarà l'Azerbaidjan amb el seu enclavament de Naxçivan a través del sud d'Armènia.
Aquesta ruta rep el nom històric del corredor de Zangezur, però l'acord de divendres entre el primer ministre armeni, Nikol Pashinyan, i el president azerbaidjanès, Ilham Aliyev, estampa el nom de l'amfitrió de la seva trobada: la Ruta Trump per a la Pau i la Prosperitat Internacional (TRIPP, per les seves sigles en anglès).
El text complet de l'acord es farà públic dilluns vinent, però la declaració conjunta de divendres estipula com a condició inapel·lable de l'acord de pau entre Armènia i l'Azerbaidjan la consecució de "la connectivitat sense obstacles entre la major part de la República de l'Azerbaidjan i la República Autònoma de Naxçivan a través del territori de la República d'Armènia" a través d'aquest corredor.
Hores abans de la signatura, la Casa Blanca confirmava que l'acord concedia als Estats Units els "drets exclusius per al desenvolupament" d'aquesta ruta de 43 quilòmetres a través de la regió armènia de Syunik, que enllaçarà a més amb Turquia, enfortint la posició azerbaidjanesa com un dels epicentres comercials de la regió del Caucas Sud.
Sense entrar en detalls, Trump va avançar que els EUA es podrien quedar amb els drets durant els pròxims 99 anys. L'Iran podria ser un dels grans perjudicats per un acord que representa un obstacle per a l'accés natural de la república islàmica al Caucas Sud via Armènia.
Rússia tampoc es veurà beneficiada per l'acord. De fet, el sotsdirector de la Comissió d'Assumptes de la Comunitat d'Estats Internacionals del Parlament Rus, Konstantin Zatulin, va manifestar al diari rus 'Lenta' que el pacte "significa simultàniament l'expulsió de Rússia del Caucas i l'arribada dels Estats Units". L'únic lloc estratègic que li queda a Rússia a la regió és una base militar a Armènia, i ara aquesta "penja d'un fil", ha afegit Zatulin.
El primer ministre armeni estima, per contra, que aquest acord no té per què ser necessàriament nociu per a Moscou. "Aquest projecte concedeix a Armènia una connexió ferroviària amb Rússia, cosa que no hem tingut en 30 anys, bé amb l'impuls de la ruta Trump o sense ella", ha dit.
"No oblidem que els ferrocarrils d'Armènia estan sota control rus i, potser, Rússia estigui interessada a invertir per restaurar els ferrocarrils Ijevan-Hrazdan i Ijevan-Kazakhstan. Per descomptat, també es necessitaria el consentiment de l'Azerbaidjan en aquest cas", ha explicat.
D'altra banda, i mancant el text complet, l'acord de divendres també dissol oficialment el Grup de Minsk de l'Organització per a la Seguretat i Cooperació a Europa (OSCE), encarregat d'intervenir per a una solució de l'històric conflicte de l'Alt Karabakh, epicentre de les tensions entre tots dos països i estipula l'aixecament nord-americà de les restriccions imposades als Estats Units el 1992 a la cooperació militar amb l'Azerbaidjan.