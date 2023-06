El primer ministre de Kosovo obre la porta a repetir les eleccions al nord del país

MADRID, 2 juny (EUROPA PRESS) -

El primer ministre de Kosovo, Albin Kurti, ha parlat aquest dijous amb l'assessor adjunt de Seguretat Nacional dels EUA, Jon Finer, i amb diversos senadors nord-americans, i ha expressat la intenció de desescalar les tensions al nord de Kosovo "fins que hi hagi noves eleccions".

A través d'un missatge per les xarxes socials, Kurti ha agraït a Finer el seu "compromís de treballar per una desescalada de les tensions", tot i que també ha enviat un missatge a Sèrbia: "Això exigeix el cessament immediat de la violència de les turbes patrocinades per Belgrad contra els agents de seguretat (kosovars) fins que se celebrin noves eleccions en aquests municipis".

A més a més, en una conversa amb tres senadors nord-americans amb els quals ja ha mantingut reunions telemàtiques altres vegades, Kurti ha insistit que "l'eliminació de les turbes violentes davant els edificis municipals i la plena aplicació de l'Acord B són el camí cap a la desescalada fins a les noves eleccions".

Deixa així la porta oberta --tot i que no confirma-- a repetir les polèmiques eleccions municipals del passat mes d'abril, origen de les darreres tensions al nord de l'antiga província sèrbia.

La repetició dels comicis és una exigència de França, Alemanya i la Unió Europea, després de diverses reunions entre els seus líders i la presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani, a més del president de Sèrbia, Aleksandar Vucic.