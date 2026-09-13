El Kremlin "no descarta" un reinici a l'octubre de les converses trilaterales amb EUA i Ucraïna

Alexander Shcherbak/TASS via ZUM / DPA - Arxiu
MADRID 13 set. (EUROPA PRESS) -
El Kremlin ha afirmat aquest diumenge que "no descarta" un reinici a l'octubre de les converses trilaterales amb els Estats Units i Ucraïna, al fil dels avanços obtinguts després de la visita realitzada la setmana passada per enviats del president nord-americà, Donald Trump, a tots dos països per intentar desembussar el procés de pau.
"No descartem aquesta possibilitat", ha dit el portaveu de la Presidència russa, Dimitri Peskov, sobre un possible reinici d'aquests contactes. "Estem parlant del futur proper. Això implica que octubre no pot ser descartat (com a opció)", ha apuntat en declaracions concedides a l'agència russa de notícies Interfax.
En aquest sentit, l'assessor del Kremlin Yuri Ushakov ha defensat durant la jornada que Moscou "no ha endurit" la seva postura negociadora. "Els requisits són els mateixos. Ens agradaria que quedessin satisfets abans o després, preferiblement el més aviat possible", ha manifestat en una entrevista amb l'agència de notícies Vesti.
"El procés està en marxa i esperem que abans o després porti a resultats positius", ha recalcat, enmig d'un increment dels atacs i les acusacions creuades sobre la falta d'avanços en la via diplomàtica per resoldre el conflicte obert al febrer de 2022 per l'ordre d'invasió signada pel president rus, Vladimir Putin.