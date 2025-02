El Kremlin guarda un silenci escrupolós sobre les converses en curs entre Trump i Putin

Trump va confirmar divendres un diàleg entre mandataris per posar fi a la guerra d'Ucraïna

MADRID, 9 febr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov, "no pot ni confirmar ni desmentir" les converses mantingudes entre el president dels Estats Units, Donald Trump, i el seu homòleg rus, Vladímir Putin, sobre el final del conflicte a Ucraïna.

Divendres passat, en una entrevista exclusiva amb el diari 'The New York Post', Trump va confirmar que havia parlat amb Putin per telèfon per intentar posar fi a la guerra. El mandatari nord-americà no va especificar quantes vegades havia mantingut aquesta mena de diàleg des que va tornar al poder al gener i es va limitar a afirmar que "a Putin li importen" les seqüeles que està deixant el conflicte armat.

"Vol que la gent deixi de morir", va declarar Trump en una entrevista concedida a bord del seu avió presidencial, l'Air Force One.

En resposta, Peskov no ha volgut aportar més informació sobre aquest assumpte. "El que es pot dir d'aquesta notícia és que, a mesura que l'administració de Washington desenvolupa la seva feina, sorgeixen moltes comunicacions diferents", ha explicat el portaveu en unes declaracions recollides per l'agència russa TASS.

"En vista de la multiplicitat d'aquestes comunicacions, personalment no puc estar al corrent de tot. Per tant, en aquest cas, no puc confirmar-ho ni desmentir-ho", ha afegit.