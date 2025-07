El Kremlin encara no veu data a una cimera Trump-Putin i assegura que el seu objectiu a Ucraïna "no ha canviat"

Moscou comença a veure "necessària" la reunió, encara que avisa que "queda ingent treball per davant"

El Kremlin considera que encara no és moment d'una reunió entre els presidents de Rússia i els Estats Units, Vladímir Putin i Donald Trump, en un moment difícil per l'ultimàtum de 50 dies declarat pel mandatari nord-americà aquesta setmana perquè Rússia progressi en les seves converses de pau amb Ucraïna o, en cas contrari, rebrà amb els seus socis comercials "aranzels secundaris d'un 100%".

Encara que el portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov, va indicar que comença a veure "necessari" una trobada entre tots dos líders "i amb el temps és una cosa que passarà sens dubte", també va indicar que "podria ser necessari formalitzar alguns acords importants que s'aconseguiran amb el temps, després d'un treball ingent" per davant.

"Però aquest moment encara no ha arribat", ha afegit Peskov en unes declaracions a la televisió pública russa, recollides per l'agència TASS. "Aquest treball encara està per fer-se", ha recalcat.

Peskov ha aprofitat també per comentar que les recents converses entre Trump i Putin, especialment l'última trucada de principis de juny, han transcorregut en un ambient "pragmàtic i professional entre persones que es mantenen fermes en les seves posicions, però que estan disposades a escoltar-se mútuament".

El portaveu del Kremlin no va fet comentaris sobre l'ultimàtum de Trump i s'ha limitat a insistir que els objectius de Rússia romanen inalterables. "Són clars, evidents i no canvien. Però el procés no depèn només de nosaltres", ha assenyalat Peskov.