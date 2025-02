El Kremlin destaca el consens entre Putin i Trump per a una "solució negociada" sobre Ucraïna

MADRID 13 febr. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha assegurat que l'inèdit contacte telefònic de dimecres entre el president rus, Vladímir Putin, i el seu homòleg nord-americà, Donald Trump, evidencia el consens entre tots dos per arribar a "una solució política, negociada" al conflicte d'Ucraïna, en espera no obstant això que la futura negociació conjunta es pugui traduir en "resultats".

El compromís de Moscou i Washington és reprendre "immediatament" aquest diàleg, tal com va exposar el mateix Trump, que fins i tot va donar per feta una futura reunió i va plantejar l'Aràbia Saudita com el possible escenari. No obstant això, el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha matisat davant els mitjans que "els detalls (de la trobada) encara s'han de tramitar".

Així mateix, considera que encara és "aviat" per parlar del futur marc negociador. Peskov ha demanat "paciència" sobre una potencial implicació de països europeus o de la Xina, que s'ha ofert de manera reiterada com a mediador, segons les agències de notícies russes.

Trump i Putin tampoc no van parlar del futur de les sancions imposades sobre Rússia arran de la invasió d'Ucraïna, com ha confirmat Peskov, que ha insistit que Moscou continua considerant "il·legals" aquestes mesures, que "violen totes les regles comercials".