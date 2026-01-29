El Kremlin descarta qualsevol reunió entre Putin i Zelenski fora de Moscou

MADRID 29 gen. (EUROPA PRESS) -
El Kremlin ha rebutjat qualsevol reunió entre el president de Rússia, Vladímir Putin, i el d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, fora de Moscou i ha destacat que el dirigent de Kíiv encara no hagi respost a les "reiterades" invitacions perquè tots dos abordin l'actual crisi a la capital russa.
El portaveu del president Putin, Dmitri Peskov, ha descartat així la possibilitat que tots dos líders es puguin reunir als Emirats Àrabs Units, escenari en les últimes setmanes de trobades entre les delegacions dels dos països i ha incidit que Moscou ha de ser el centre de les converses.
"Continuem parlant de Moscou", ha reiterat Peskov davant els mitjans, segons recull l'agència estatal russa TASS. De la mateixa manera, ha confirmat que no han rebut cap resposta de Zelenski a la invitació per viatjar a la capital russa.
Dimecres, Iuri Uixakov, un dels principals assessors del president Putin va afirmar que les autoritats russes garantirien la seguretat de Zelenski en cas que el president ucraïnès acceptés viatjar a Moscou per negociar.
"El nostre president reiteradament ha dit als periodistes que si Zelenski està llest per a una trobada, serem feliços de donar-li la benvinguda a Moscou", va dir.