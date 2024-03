El Kremlin assegura que està llest per negociar el desarmament nuclear

MADRID, 19 març (EUROPA PRESS) -

El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha assegurat aquest dilluns que el Govern rus està llest per negociar el desarmament nuclear i la no proliferació d'aquestes armes, unes declaracions que arriben mesos després de ratificar la seva sortida del Tractat de Prohibició Total dels Assajos Nuclears.

"El president (Vladímir) Putin ha parlat anteriorment sobre la possibilitat en les condicions actuals d'obrir negociacions per tractar una àmplia gamma d'afers de seguretat", ha manifestat Peskov preguntat sobre el desarmament nuclear, segons recull l'agència de notícies russa TASS.

Fa gairebé una setmana, Putin va assegurar que Rússia està preparada per a una guerra nuclear i que les seves armes són "més modernes" que les de la resta de països, en resposta a les recents declaracions del president francès, Emmanuel Macron, que aposta per enviar tropes a Ucraïna tot i que no participin en accions ofensives.