El Kremlin apel·la a la "moderació" al Pròxim Orient sense condemnar l'atac de l'Iran

MADRID, 15 abr. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha mantingut aquest dilluns la línia política marcada diumenge des de Moscou i ha evitat condemnar l'atac amb míssils i drons llançat per l'Iran contra Israel, limitant-se a apel·lar a la "moderació" per evitar una escalada al Pròxim Orient.

"Estem summament preocupats per l'escalada de tensions a la regió i fem una crida a tots els països perquè actuïn amb moderació", ha afirmat el principal portaveu presidencial, Dmitri Peskov, en unes declaracions a la premsa.

En aquest sentit, ha subratllat que un augment de la tensió no beneficia "ningú", per la qual cosa ha optat per resoldre qualsevol discrepància "exclusivament" per la via diplomàtica, segons l'agència de notícies TASS.

Els ministres d'Afers Exteriors de l'Iran i Rússia, Hossein Amirabdollahian i Serguei Lavrov, respectivament, van mantenir diumenge una conversa telefònica en la qual van apostar per mantenir el seu "alt nivell de coordinació" a escala internacional i regional.

En la nota posterior a aquesta trucada, Moscou sí que va expressar una "contundent condemna" al bombardeig israelià sobre el consolat iranià a Damasc, al qual Teheran s'aferma per assegurar que l'atac de dissabte va ser en legítima defensa.