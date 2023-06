Kosovo.- Borrell condemna l'"espantosa violència" a Kosovo i insta autoritats i manifestants a calmar la situació

MADRID, 30 maig (EUROPA PRESS) -

L'Alt Representant de la Unió Europea per a Política Exterior, Josep Borrell, ha condemnat aquest dilluns la violència que ha tingut lloc al llarg de la jornada a Kosovo, on hi ha hagut enfrontaments entre manifestants serbokosovars i membres de la missió de l'OTAN (KFOR).

"La UE condemna en els termes més enèrgics l'espantosa violència d'avui a Zvecan. Els actes violents comesos contra les tropes de la KFOR, els mitjans de comunicació, els civils i la Policia són absolutament inacceptables", ha manifestat el cap de la diplomàcia europea a través del seu perfil a la xarxa social Twitter.

Així, Borrell ha instat les autoritats de Kosovo i als manifestants "a que calmin la situació de forma immediata i incondicional". "Esperem que les parts actuïn amb responsabilitat i trobin immediatament una solució política a través del diàleg", ha afegit.

La KFOR va informar hores abans que almenys 25 membres havien resultat ferits, al mateix temps que va condemnar els "atacs no provocats contra les forces de la KFOR en el nord de Kosovo". "Aquests atacs són totalment inacceptables. La violència ha de cessar immediatament. Demano a totes les parts que evitin accions que puguin incrementar encara més la tensió i participar en el diàleg", va ressaltar.

Els incidents s'han produït a Zvecan, un dels quatre municipis del nord de Kosovo de majoria sèrbia. Efectius de la KFOR han emprat gasos lacrimogens i bombes d'atordiment contra els manifestants concentrats a Zvecan per protestar contra el nou alcalde de la localitat, d'origen albanès.

Els manifestants han llançat pedres, ampolles i fins i tot còctels molotov. Hi ha una dotzena de cotxes incendiats, inclòs un vehicle policial.

Per la seva banda, fonts sèrbies han informat de 52 persones ateses a l'Hospital Clínic de Kosovska Mitrovica, tres d'ells greus. El director del centre ha especificat que hi ha atesos per les bombes d'impacte, bales de goma i munició real pels disturbis de Zvecan, informa Novosti.