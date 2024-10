Koopmans (UE) demana que el món reconegui a l'Estat palestí: "El moment és ara"

BARCELONA, 26 oct. (EUROPA PRESS) -

El representant especial de la UE per al Procés de Pau a Orient Mitjà, Sven Koopmans, ha defensat aquest dissabte la solució dels dos Estats davant del conflicte entre Israel-Palestina i ha lamentat que es rebutgi al·legant que no és el moment: "El moment és ara".

Ha intervingut a Barcelona en la Conferència de societat civil euromediterránea contra la polarització arran d'Orient Mitjà, amb el lema 'Reclaiming our Shared Humanity. Countering Polarisation, Dehumanisation, and Radicalisation driven by the Middle East Conflict', amb més de 200 participants d'uns 30 països, organitzada per Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) amb suport de la UE.

"Quanta gent més ha de morir abans que pensem que és el moment idoni?", ha preguntat, i ha demanat als assistents que debatin mirant ja cap al futur de la regió.