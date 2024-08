Kishida deixa en l'aire el càrrec de primer ministre del Japó en dimitir com a líder del PLD després dels escàndol

MADRID, 14 ago. (EUROPA PRESS) -

El primer ministre del Japó, Fumio Kishida, ha anunciat aquest dimecres que no es presentarà a la reelecció com a líder del Partit Liberal Democràtic (PLD), per la qual cosa deixa en l'aire el càrrec de cap de Govern després d'uns nivells d'aprovació mínims de la formació com a conseqüència d'una sèrie d'escàndols de finançament que esquitxen a diversos alts càrrecs.

"Seguiré fent tot el que pugui com a primer ministre fins al final del meu mandat al setembre", ha declarat en una conferència de premsa televisada en la qual ha reconegut que hi ha "hagut una sèrie de situacions que han fet que la població japonesa desconfiï" de la política i ha expressat la seva intenció d'assumir la responsabilitat per la polèmica: "No dubto assumir la responsabilitat per la greu situació causada".

En aquest sentit, ha explicat que "és necessari demostrar fermament a la gent que el PLD canviarà. Per aconseguir-ho, és important tenir una elecció transparent i oberta i un debat lliure i animat". "El pas més obvi per demostrar que el PLD canviarà és que jo renunciï. No em presentaré a les properes eleccions", ha remarcat.

Kishida, que va assumir el càrrec fa tres anys, a l'octubre del 2021, ha aprofitat l'ocasió per destacar els seus "assoliments" durant el seu mandat, fent referència a un augment dels salaris i millora de les inversions, així com una major despesa en defensa i la celebració de la Cimera del G7 a Hiroshima. "Estic orgullós que haguem pogut assolir grans resultats", ha agregat després de remarcar la seva posició de cara a una cooperació en "una societat internacional cada vegada més dividida".

Aquesta decisió arriba després que el nivell d'aprovació de la formació governamental hagi caigut sota mínims en més de dues dècades, en situar-se per sota del 20 per cent, posant de manifest tant una erosió de la popularitat del partit com dels suports al primer ministre --encara que no es troba en el centre de les acusacions-- i a la seva Administració, en ser l'índex més baix des que va assumir el càrrec, marcat per la seva gestió de l'escàndol, la inflació i la caiguda del ien.