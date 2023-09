Kim Jong-un es mostra "profundament impressionat" amb l'avançada tecnologia aeroespacial i l'aviació russes

MADRID, 16 set. (EUROPA PRESS) -

El líder suprem de Corea del Nord, Kim Jong-un, s'ha mostrat "profundament impressionat" amb l'avançat estat de l'aviació i de la tecnologia aeroespacial russes després de la seva visita a la planta d'aviació Iuri Gagarin, ha informat l'agència estatal de notícies nord-coreana KCNA.

Kim Jong-un ha lloat "el ric potencial independent i la modernitat de la indústria aeronàutica russa", i "els seus incessants esforços emprenedors cap a nous objectius" i ha manifestat que espera "sincerament" que la planta assoleixi un desenvolupament sostingut i augmenti la producció en el futur.

En la mateixa línia, ha evidenciat la seva també "sincera consideració" per la tecnologia d'aviació de Rússia, per l'aceratge i el desenvolupament i, sobretot, per la capacitat per "superar les amenaces potencials externes".

D'altra banda, el líder nord-coreà ha valorat la feina de científics, tècnics, funcionaris i treballadors de l'esmentada planta "per fer una gran contribució al desenvolupament de la indústria aèria del país en assolir excel·lents èxits en la producció amb tecnologia altament avançada i un fort poder mental", segons la KCNA.

El líder suprem nord-coreà va iniciar aquest dimarts la seva visita a Rússia en un viatge que incloïa una reunió amb el seu homòleg rus, Vladímir Putin. Hi havia sobre la taula un possible acord per al subministrament d'armament nord-coreà que va fer saltar les alertes de les principals potències internacionals, especialment els Estats Units.

No obstant això, les autoritats russes han afirmat aquest divendres que la cimera entre Putin i Kim, que va tenir lloc a la base espacial russa de Vostotxni, va acabar sense cap tipus d'acord militar entre les parts. Així i tot, el líder de l'Executiu de Moscou ha acceptat una invitació del seu igual nord-coreà per visitar Corea del Nord, en el marc de la seva trobada bilateral a territori rus.