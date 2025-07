Kim Jong-un manifesta el seu "suport incondicional" a Rússia i confia en el "lideratge excel·lent" de Putin

MADRID 13 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder nord-coreà, Kim Jong-un, ha traslladat aquest dissabte al ministre d'Exteriors rus, Serguei Lavrov, el seu suport inqüestionable a Rússia en el marc de la guerra d'Ucraïna, així com el seu suport en la defensa de la seva sobirania i la seva integritat territorial.

Pyongyang ha "expressat un cop més la seva disposició a continuar defensant incondicionalment totes les mesures adoptades pel lideratge rus per resoldre de manera fonamental i exclusiva la situació a Ucraïna de conformitat amb l'esperit del tractat interestatal entre la RPDC (Corea del Nord) i la Federació Russa", segons unes declaracions del mandatari recollides per l'agència oficial nord-coreana KCNA.

Kim ha manifestat amb confiança que, "gràcies al lideratge excel·lent" del president rus, Vladímir Putin, "l'exèrcit i el poble de Rússia segurament aconseguiran la victòria" en el conflicte derivat de la invasió de febrer del 2022.

"Desitjo de tot cor que la gran Rússia sempre tingui només victòria i glòria", ha postil·lat el dirigent nord-coreà, defensant la "sagrada causa (de Rússia) de protegir la dignitat i els interessos clau del país".

En aquesta línia, Kim ha evidenciat també la seva voluntat que tant Corea del Nord com Rússia no només "protegeixin constantment els interessos clau de totes dues parts", sinó que també "promouran vigorosament l'expansió i el desenvolupament integral de les relacions bilaterals, es defensaran estretament i mostraran solidaritat entre si en el camí cap a la creació de beneficis infinits i un futur brillant per als pobles, independentment de qualsevol canvi en la situació".

Aquestes declaracions tenen lloc en el marc de la visita de Serguei Lavrov al país per participar en la segona ronda de diàleg estratègic entre els ministres d'Exteriors de Corea del Nord i Rússia, en la qual el mateix Lavrov havia reconegut prèviament la intervenció de militars nord-coreans a Kursk, fet descrit com una prova de la "germanor infrangible" que uneix tots dos països.