Kim Jong-un inspecciona un nou sistema de míssils tàctics a la recerca d'un "canvi d'època" per a Corea del Nord

MADRID, 16 maig (EUROPA PRESS) -

El líder nord-coreà, Kim Jong-un, ha aventurat un "canvi d'època" en la capacitat de combat de Corea del Nord després d'inspeccionar un nou sistema de míssils tàctics, una mesura que arriba després de supervisar el llançament de diverses armes amb foc d'artilleria el cap de setmana.

Els plans de Pyongyang per desenvolupar i millorar la seva adquisició i producció d'armament ja han suscitat les crítiques de diversos països de la regió, que han alertat d'un possible augment de la tensió a la península de Corea.

Kim Jong-un ha supervisat un sistema que ha estat equipat amb noves unitats de míssils i que quedarà a disposició de les forces armades del país asiàtic, segons ha informat l'agència nord-coreana de notícies KCNA, que no ha ofert detalls sobre el lloc on són aquestes armes.

El líder nord-coreà ha expressat "gran satisfacció" de tirar endavant els seus plans per a la fabricació de míssils tàctics de cara a finals d'aquest any. Així mateix, ha parlat de "portar el país cap a una nova època pel que fa a preparatius per al combat".