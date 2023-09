Kim Jong-un arriba a Rússia per mantenir una reunió amb Putin

MADRID, 12 set. (EUROPA PRESS) -

El líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, ha arribat aquest dimarts a Rússia per mantenir una reunió amb el president rus, Vladímir Putin, en un intent per reforçar la relació bilateral entre els dos països.

"Puc confirmar-ho. Així és", ha manifestat el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, en unes declaracions concedides a l'agència russa Interfax. Fonts del Ministeri de Defensa sud-coreà havien indicat prèviament que ha arribat després d'un viatge de diverses hores amb tren.

Tant les autoritats russes com l'agència estatal nord-coreana KCNA havien confirmat la reunió entre els dos mandataris, un cop Peskov va afirmar que seria a l'extrem oriental del país. L'avió que traslladava Putin va aterrar dilluns a la ciutat de Vladivostok.

"Parlem de negociacions entre dues delegacions que, per descomptat, estan encapçalades pels líders dels dos països. Hi haurà comunicació cara a cara, hi haurà un sopar oficial per part de Putin en honor a Kim Jong-un. No està prevista cap roda de premsa", ha afegit Peskov.

Es tracta de la primera visita de Kim a Rússia en gairebé quatre anys i mig. Pyongyang ha provat d'impulsar les relacions amb Rússia a mesura que Corea del Sud, els EUA i el Japó han augmentat la seva col·laboració en matèria de seguretat i defensa.