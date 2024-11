Kim cusa els EUA de portar la pressió "fins a l'extrem" i alerta d'una guerra nuclear

MADRID 22 nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, ha acusat aquest divendres els EUA de portar la pressió contra Corea del Nord "fins a l'extrem" i de seguir endavant amb els seus actes de "provocació" contra el país, la qual cosa podria portar les parts a una "guerra nuclear destructiva".

Durant un discurs, Kim ha lamentat que Washington estigui mirant d'ampliar el seu sistema d'aliances militars a nivell mundial, un objectiu que el porta a "compartir armes nuclears", amb la intenció de "frenar la força contundent de Corea". "Això planteja un desafiament insuperable a la seva política hegemònica, amb la qual pretén mantenir i enfortir el seu control sobre altres països", ha dit.

Així, ha assenyalat que el Govern dels EUA ha continuat desplegant "mitjans d'atac estratègics i forces aliades al voltant de Corea del Nord", la qual cosa ha portat a un augment de la pressió militar que podria desencadenar un enfrontament bèl·lic.

"Els plans dels EUA d'atreure el món a la seva esfera d'interès i totes les contradiccions i conflictes que això ha provocat han superat el punt d'inflexió", ha lamentat, abans d'afirmar que la península de Corea "no s'havia enfrontat mai a un perill de confrontació tan gran".

"Hem de deixar clar que la situació extrema que vivim a la península de Corea no és resultat d'un malentès entre les parts. Hem anat tan lluny com hem pogut en les nostres converses amb els EUA, i hem vist que no hi ha una voluntat de coexistir, sinó de tirar endavant amb polítiques hostils contra Corea del Nord", ha assegurat, segons ha recollit l'agència estatal de notícies KCNA.

En aquest sentit, ha afirmat que la idea que els EUA "no són hostils" és "absurda" i ha qualificat les polítiques nord-americanes d'"imperialistes". "La seva idea d'exterminar la nostra gent no han canviat. Simplement s'ha accelerat fins a una fase temerària", ha afegit.