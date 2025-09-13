Kim anuncia una nova política armamentística per al desenvolupament en paral·lel d'armes nuclears i convencional

MADRID 13 set. (EUROPA PRESS) -
El líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, ha defensat la necessitat de continuar modernitzant les forces convencionals i ha asseverat que durant el pròxim Congrés del Partit del Treball de Corea (PTC) presentarà una política armamentística enfocada en el desenvolupament simultani de les forces nuclears i convencionals.
Aquest enfocament busca consolidar un exèrcit poderós que mantingui la seguretat nacional, que continuï "a l'avantguarda en la modernització de les forces armades convencionals, fidel a la línia del partit de construir un exèrcit poderós", segons recull l'agència oficial de notícies nord-coreana KCNA.
Kim ha destacat a més la importància de perfeccionar les capacitats de les seves tropes especials, posant l'accent en la pertinència d'un entrenament sistemàtic i la necessària intensificació de les seves activitats per millorar l'eficàcia militar general.
Aquest anunci s'ha produït al fil de la participació del líder nord-coreà en una inspecció detallada als instituts d'armes blindades defensives i armes electròniques de l'Acadèmia de Ciències de la Defensa, en un context en què Pyongyang continua ampliant el seu arsenal d'armes convencionals, sense oblidar els seus programes nuclears i de míssils balístics, com a resposta a les constants "amenaces" de Corea del Sud i els seus aliats.
Durant la seva visita, segons la mateixa agència, Kim ha supervisat a més els avenços en el desenvolupament de blindatges composts especials i el sistema intel·ligent de protecció activa per a vehicles blindats, que actualment es troba en la fase final de proves.
Així mateix, ha presenciat una prova operativa integral d'aquest sistema de defensa activa, que ha posat de manifest una "alta efectivitat" contra atacs frontals, laterals i superiors mitjançant trets reals de míssils antitancs, evidenciant la capacitat de detecció i la rapidesa de resposta dels llançadors giratoris de projectils interceptores.
Anteriorment, Kim havia visitat ja les fàbriques nacionals de tancs per subratllar la importància de reemplaçar les armes blindades obsoletes amb models més avançats, destacant aquesta tasca com a prioritària en la modernització de l'exèrcit.
El pròxim congrés del PTC, esdeveniment fonamental que se celebra cada cinc anys i que va ser anunciat el juny passat, s'espera que detalli aquestes estratègies de desenvolupament armamentístic i reforci el compromís del règim amb l'enfortiment de les seves capacitats militars en tots els àmbits.