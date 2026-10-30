Kíiv denuncia una nova onada d'atacs nocturns contra la seva xarxa energètica

Yuliia Ovsiannikova / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 30 oct. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre ucraïnès, Serhí Koretski, ha denunciat aquest divendres que Rússia ha llançat una nova onada d'atacs durant la nit, principalment sobre la xarxa energètica del país i a set províncies, entre les quals Kíiv, on s'ha registrat una mort en les últimes hores.
"El principal objectiu de l'enemic és l'energia. Rússia ha atacat les instal·lacions del sistema elèctric a la regió de Kíiv i la de Dnipró", i també la de Poltava. "Hi ha danys i els especialistes ja treballen sobre el terreny per reestablir el subministrament elèctric com més aviat millor", ha informat Koretski a les xarxes socials.
Koretski ha declarat que l'exèrcit rus ha llançat "un altre atac massiu amb míssils i drons" que també ha malmès "instal·lacions ferroviàries", tot i que no ha precisat si es tracta del dron que va impactar dijous sobre una estació de tren a Dnipró i que ha provocat la mort d'una quinzena de persones.
"Malauradament, una persona ha mort a la capital. Quatre persones més han resultat ferides a Kíiv, Donetsk, Khàrkiv i Volín", ha traslladat el primer ministre, que també ha declarat bombardejos a Txerníhiv i Dnipropetrovsk.
El Govern de la província de Kíiv ha precisat que els atacs han caigut sobre els districtes de Darnitski i Dnipró, on s'ha registrat una víctima mortal.
"Un edifici d'un sol pis ha estat destruït parcialment, i s'ha produit un incendi. Malauradament, en la recerca, els rescatistes han trobat el cos de la persona morta", ha detallat.