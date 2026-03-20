Khamenei nega estar darrere els atacs a Turquia i Oman i parla de "falsa bandera"

MADRID 20 març (EUROPA PRESS) -
El líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha rebutjat aquest divendres la implicació del país centreasiàtic en els atacs efectuats sobre Oman i Turquia en la guerra al Pròxim Orient i ha assegurat que es tracta d'operacions de "falsa bandera" per part de Tel-Aviv.
L'aiatol·là ha recalcat que el llançament de projectils contra "algunes zones" de Turquia i Oman "no ha estat de cap manera efectuat per les forces armades de la República Islàmica ni altres forces del Front de Resistència", en un discurs a la cadena IRIB, amb motiu de l'Eid al-Fitr.
"És un truc de l'enemic sionista per crear divisió entre la República Islàmica i els seus veïns, mitjançant la tàctica de la falsa bandera, i també podria passar en altres països", ha afegit després de destacar les "bones relacions" de Teheran amb Doha i Ankara.
Khamenei ha presumit que "el front de l'Iran és molt més ampli que la mentalitat mesquina i gasiva" d'Israel i els Estats Units, i ha fet una crida a la unitat. "Com a resultat de la singular unitat que s'ha forjat entre nosaltres, compatriotes, amb totes les diferències en orígens religiosos, intel·lectuals, culturals i polítics, s'ha produït una fractura en l'enemic", ha celebrat.
En el discurs per posar fi al ramadà, el nou líder suprem ha aprofitat per demanar a l'Afganistan i el Pakistan "millors relacions (...) per evitar la divisió de la comunitat musulmana" i ha manifestat la voluntat d'intervenir per fer-ho possible. "Estic disposat a prendre mesures per la meva banda", ha assenyalat, després que els dos països hagin acordat una treva provisional amb motiu de la fi de la festivitat islàmica.