Khamenei concedeix "certa capacitat" al Govern iranià per negociar amb els EUA

MADRID, 2 nov. (EUROPA PRESS) -
El president iranià, Masoud Pezeshkian, ha explicat aquest dilluns que el líder suprem iranià, Mojtaba Khamenei, ha concedit al govern del país una "certa capacitat" a l'hora de negociar la fi de la guerra oberta amb els Estats Units (EUA) i Israel.
"Estem mirant de resoldre el problema mitjançant el diàleg. En aquest sentit, el líder suprem de la Revolució també ens ha atorgat una certa capacitat", ha explicat Pezeshkian durant una trobada amb governadors regionals i alcaldes de grans ciutats, segons un comunicat.
L'objectiu és "superar els desafiaments i les crisis que els enemics han creat al nostre país", ha afegit, sense esmentar explícitament els EUA. Teheran també vol treure el país d'aquesta situació de "ni guerra ni pau".
Pezeshkian ha argumentat que la guerra "no beneficia ningú", tot i que ha ressaltat que no es pot obligar l'Iran a "rendir-se" mitjançant la força. Així mateix, ha criticat les "mentides i demandes excessives" i ha apel·lat a la resistència de la població.
Durant el cap de setmana han continuat els contactes entre els representants iranians i de Qatar, país que exerceix de mediador, un diàleg que s'hauria materialitzat en un "pla de dos dies" per facilitar la reobertura d'Ormuz si Washington compleix amb les demandes de Teheran.
Aquest dilluns, el ministre d'Afers Exteriors iranià, Abbas Araghchi, ha dit que continuen els contactes "molt intensius" amb els mediadors, Qatar i també el Pakistan. "Hem presentat les nostres condicions, el pla, i tot depèn de la racionalitat política de Washington", ha indicat.
"Si trien la diplomàcia honesta, treballarem, i si proven d'enganyar-nos i llançar operacions militars, veuran una resposta més severa i dura que abans", ha advertit.