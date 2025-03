Khamenei avisa que no acceptarà "polítiques d'intimidació" després de l'oferta de negociació de Trump

MADRID 8 març (EUROPA PRESS) -

El líder suprem de l'Iran, el gran aiatol·là Ali Khamenei, ha avisat aquest dissabte que el seu país no acceptarà cap mena de polítiques d'intimidació en les negociacions amb la comunitat internacional, en una declaració efectuada després que el president dels Estats Units, Donald Trump, va recomanar el divendres passat a la república islàmica obrir converses sobre el seu programa nuclear.

La recomanació de Trump va venir acompanyada d'un avís sobre una possible operació militar contra l'Iran en cas que rebutgessin la proposta. El mandatari va indicar que havia traslladat la seva petició per escrit al líder suprem iranià però des de la missió a l'ONU els representants iranians van rebutjar, fins a on arribava el seu coneixement, l'existència d'aquesta carta.

"La insistència d'alguns països a fer servir la intimidació com a mètode de negociació i imposar les seves condicions als altres no serà acceptada per l'Iran", ha declarat aquest dissabte l'aiatol·là durant un discurs en una trobada religiosa al nord de Teheran, reproduït pels mitjans del país, abans d'insistir que Teheran "no acceptarà la política d'intimidació d'alguns països en les negociacions ni la imposició de condicions als altres".

"Aquesta insistència d'aquests perseguidors", ha remarcat el líder iranià, "no té la intenció de resoldre problemes: el que volen és dominar i imposar les seves expectatives; expectatives que, de manera taxativa, l'Iran no acceptarà".

Khamenei ha aprofitat a més per respondre als negociadors europeus que acusen l'Iran d'incomplir el que queda de l'acord nuclear del 2015, que pràcticament va col·lapsar tres anys després després de la retirada unilateral declarada precisament per Trump durant el seu primer mandat.

"L'afirmació dels europeus que l'Iran no compleix amb les seves obligacions és falsa. L'arrogància té un límit. La ceguesa, també", ha avisat.