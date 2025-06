Khamenei adverteix els EUA que entrar en el conflicte provocarà "danys irreparables"

MADRID 18 juny (EUROPA PRESS) -

El líder suprem de l'Iran, l'aiatol·là Ali Khamenei, ha advertit aquest dimecres els Estats Units que la seva implicació directa en l'ofensiva llançada per Israel contra el país centreasiàtic "provocaria un dany irreparable", enmig de les especulacions sobre la possibilitat que Washington s'afegeixi directament als atacs contra territori iranià.

"Els nord-americans haurien de saber que la nació iraniana no es rendirà i que qualsevol intervenció militar comportaria sens dubte un dany irreparable", ha manifestat en un discurs televisat a la nació, després que el president dels Estats Units, Donal Trump, hagi obert la porta a una participació de Washington en el conflicte.

Així, ha respost directament a les declaracions de Trump, qui va dir que els Estats Units saben on és, per destacar que els que coneixen l'Iran i la seva història "saben que els iranians no responen bé al llenguatge de les amenaces, ja que la nació iraniana no es rendirà".

Khamenei ha enaltit a més la resposta de la població iraniana a la "maliciosa i estúpida agressió de l'enemic sionista", abans de reiterar que "la iraniana es mantindrà ferma davant una guerra imposada, igual que es mantindrà ferma davant una pau imposada", segons un comunicat publicat per l'oficina del líder suprem iranià.