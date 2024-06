El president de Kenya qualifica de "traïció" les violentes protestes contra la seva reforma econòmica

MADRID, 25 juny (EUROPA PRESS) -

El president de Kenya, William Ruto, ha condemnat les baralles violentes que s'han produït aquest dimarts a Nairobi, que han deixat almenys cinc morts, durant les protestes per la seva reforma econòmica, qualificant-los de "traïció", i ha lamentat que les demandes hagin estat "segrestades" pels "criminals".

"Els esdeveniments d'avui marquen un punt crític en la forma en què responem a les amenaces a la seguretat nacional. Ens assegurarem que una situació d'aquesta naturalesa no torni a passar", ha manifestat Ruto en un missatge televisat a tot el país, recullen mitjos kenyans.

"L'atac d'avui ha provocat la pèrdua de vides, la destrucció de béns i la falta de respecte a les institucions", ha incidit Ruto per a qui els fets d'aquest dimarts poden ser considerats com a "actes de traïció".

Ruto ha promès que donaran resposta als actes de traïció, ha insistit, que s'han produït a la capital i ha advertit que donaran amb els qui han "segrestat" les demandes de la població, així com amb els "còmplices" i amb els qui han "finançat i orquestrat" la "violència" i la "anarquia".

Les protestes, ha subratllat, han de dur-se a terme de tal formen que "respectin l'estat de dret i les institucions", agraint que els organitzadors de les protestes de la setmana passada hagin donat mostres de voler iniciar un diàleg.

No obstant això, després dels episodis d'aquest dimarts, Ruto ha dit que "és molt dolorós per a Kenya que una conversa tan crucial hagi estat segrestada per gent perillosa" i lamenta que hi hagi "criminals" que fent-se passar per "manifestants pacífics" puguin "atemorir a la gent i esperar quedar impunes".

Si bé les xifres encara no estan clares, almenys cinc persones haurien mort i desenes més han resultat ferides durant les violentes protestes que s'han registrat aquest dimarts a Nairobi contra una reforma del Govern que inclou un augment dels impostos per pal·liar el dèficit i la dependència exterior.

Els enfrontaments entre les forces de seguretat i els manifestants s'han aguditzat després que desenes de persones hagin irromput al Parlament, moments després que els disputats donessin el vist-i-plau a la reforma. Per contenir la situació, les Forces Armades han estat desplegades als carrers.