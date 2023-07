Augmenten a més de 400 els cossos exhumats en terrenys d'una secta cristiana a Kenya

MADRID, 18 jul. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de Kenya han xifrat en 403 els cossos exhumats en uns terrenys utilitzats per una secta cristiana en una zona boscosa de Shakahola, després que hagin recuperat les restes de dotze persones en les últimes hores.

Els detectius d'homicidis han indicat que desconeixen la data aproximada en la qual les tasques d'exhumació poden concloure, ja que cada dia descobreixen noves tombes, informa el diari kenyà 'Standard Media'.

Al llarg d'aquesta setmana, les autoritats han estat excavant tombes poc profundes escampades en el bosc a la recerca de restes i investigant l'àrea a la recerca de supervivents, ja que encara hi ha centenars de persones desaparegudes.

La setmana passada, el ministre d'Interior de Kenya, Kithure Kindiki, va considerar la massacre de la ciutat del nord de Shakahola com "la pitjor bretxa de seguretat en la història del país", aprofitant l'ocasió per anunciar que el Govern "impulsarà reformes legals per controlar els predicadors deshonestos que abusen de les escriptures sagrades per danyar als seus seguidors i adoctrinar-los mitjançant l'extremisme religiós".

Els principals líders de la secta, encapçalada per Paul Mackenzie, van instar als adeptes a practicar el dejuni fins a la mort sota la promesa que es trobarien amb Jesucrist en una nova vida. El president de Kenya, William Ruto, va descriure llavors al líder com un "terrible criminal", mentre que el seu gabinet va anunciar que convertirà el bosc en un "memorial nacional" per a les víctimes.