Keiko Fujimori assegura que si aconsegueix la Presidència del Perú "serà només per cinc anys"

MADRID, 7 maig (EUROPA PRESS) -
La candidata de Força Popular, Keiko Fujimori, ha garantit que si aconsegueix la Presidència del Perú exercirà un mandat que s'estendrà "només per cinc anys", període coincident amb el temps legalment estipulat per a cada legislatura en aquest país llatinoamericà en el qual no existeix la possibilitat de reelecció immediata.
"He escoltat a les xarxes socials que s'especula que Keiko vol quedar-se més temps. Vull ser molt clara: si arribo a ser presidenta del Perú, serà només per cinc anys", ha remarcat en declaracions als mitjans l'aspirant a presidir el país després d'esvair dubtes sobre possibles temors entre la població després de manifestar la seva intenció de governar com ho va fer el seu pare, Alberto Fujimori, mandatari que va perpetrar un 'autocop' d'Estat el 1992, establint una nova Constitució --la de 1993-- per mitjà de la qual va ser reelegit fins a en dues ocasions.
A continuació, Fujimori ha advertit, en aquestes mateixes declaracions a la premsa, que "a un dels candidats que està lluitant pel segon lloc se li ha escoltat parlar d'un projecte polític de 30 anys amb Antauro Humala".