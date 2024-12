Putin estima que un atac ucraïnès i la resposta russa podrien haver impedit un intent d'aterratge inicial a Grozni

MADRID, 28 des. (EUROPA PRESS) -

El president de Rússia, Vladimir Putin, ha demanat perdó al seu homòleg azerbaidjanès, Ilham Aliyev, perquè el sinistre de l'avió Embraer 190 d'Azerbaijan Airlines va començar en espai aeri rus, encara que en cap moment ha admès responsabilitat en un hipotètic enderrocament de l'aparell, com va deixar entreveure ahir la Casa Blanca.

El dia de Nadal, l'avió, que cobria la ruta entre la capital azerbaidjanesa, Bakú, i la regió russa de Grozni es va estavellar a tres quilòmetres de l'aeroport de la ciutat kazakh d'Akhtau, deixant 38 morts i 29 ferits, la majoria d'ells de gravetat.

Amb prou feines transcorregudes un parell d'hores de vol, l'avió va sol·licitar aterrar d'emergència. Incapaç d'aterrar a Grozni, el pilot va desviar l'aparell primer a Makhatxkalà, al Daguestan rus, i després a Akhtau, on finalment es va estavellar.

Putin ha estimat que avions no tripulats ucraïnesos estaven atacant Grozni en el moment en què l'avió estava realitzant les seves maniobres d'aproximació i que les forces russes havien activat el protocol de defensa aèria en aquest moment.

"En aquest moment, Grozni, Mozdok i Vladikavkaz van ser atacades per vehicles aeris no tripulats de combat ucraïnesos, repel·lits pel sistema de defensa de Rússia", va indicar Putin, d'acord amb el comunicat del Kremlin.

Actualment dos empleats de la Fiscalia General d'Azerbaidjan es troben a Grozni, on treballen juntament amb representants de la Fiscalia General i del Comitè d'Investigació de la Federació de Rússia. L'aerolínia ha indicat que el sinistre es va deure a una "interferència física i tècnica", sense donar ara per ara més detalls.

La Presidència d'Azerbaidjan, en el seu comunicat sobre la conversa, coincideix que "Vladimir Putin va expressar les seves disculpes sobre el tràgic incident" de l'aparell, subjecte a les esmentades "interferències" en espai aeri rus.

Aliyev va incidir davant de Putin que els múltiples forats en el fuselatge de l'aeronau, les lesions sofertes per passatgers i tripulants per partícules estranyes que van penetrar a la cabina en ple vol i els testimonis d'auxiliars de vol i passatgers supervivents, confirmen les primeres conclusions de la investigació referent a això.

Durant els seus debats, els caps d'Estat van destacar la necessitat que es dugui a terme una investigació exhaustiva i detallada de tots els detalls de la tragèdia, garantint que els responsables rendeixin comptes.

El president azerbaidjanès també ha anunciat que, per iniciativa d'Azerbaidjan, s'ha format un equip d'experts internacionals per investigar detalladament les causes de l'accident, i aquest equip ja ha començat el seu treball.

"Els caps d'Estat també van reafirmar que la investigació de la tragèdia es durà a terme amb total transparència i es proporcionaran actualitzacions periòdiques al públic", resa el comunicat, publicat per l'agència oficial de notícies Azertag.