El Kazakhstan confirma la seva adhesió als Acords d'Abraham

MADRID, 7 nov. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats del Kazakhstan han confirmat la seva "intenció" de sumar-se als Acords d'Abraham, signats el 2020 i que van suposar la normalització de relacions diplomàtiques entre Israel i diversos països, tots ells àrabs.
"En adherir-se als Acords d'Abraham, Kazakhstan pretén contribuir a superar la confrontació, promoure el diàleg i recolzar el Dret Internacional basat en la Carta de les Nacions Unides", ha declarat la Presidència kazakh a través de Telegram, on ha defensat que aquesta decisió "no afecta a (les seves) obligacions en les relacions bilaterals amb cap estat".
L'anunci s'ha produït durant la trobada del mandatari del país centreasiàtic, Kassym-Jomart Tokayev, amb l'inquilí de la Casa Blanca, Donald Trump, al Despatx Oval, des d'on han mantingut una conversa telefònica amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu.