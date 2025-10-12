Katz ordena a l'Exèrcit israelià centrar-se en destruir els túnels de la Franja de Gaza

MADRID 12 oct. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Defensa israelià, Israel Katz, ha ordenat a les Forces Armades centrar-se en la destrucció dels túnels construïts per les milícies gazatís, principalment de Hamas, una vegada alliberats els ostatges aquest diumenge o dilluns segons recull l'acord d'alto-el-foc.
"El gran repte d'Israel després del retorn dels ostatges serà la destrucció de tots els túnels terroristes de Hamas a Gaza, directament per part de les Forces de Defensa d'Israel i a través del mecanisme internacional que s'instaurarà sota direcció i supervisió dels Estats Units", ha dit en un missatge del seu compte a la xarxa social X.
Katz subratlla que "aquest és el principal significat de l'aplicació del principi acordat de desmilitarització de Gaza i desarmament de Hamas". Per això, ha donat instruccions "per dur a terme aquesta missió".
En aquesta fase de l'acord, Israel manté el control militar dels extrems nord i sud de la Franja, així com d'una ampla línia de territori a la frontera oriental de l'enclavament. Per això no està clar com intervindrà l'Exèrcit per demolir els túnels situats fora de la zona de control militar israeliana contemplada en el pla de pau del president nord-americà, Donald Trump.