El ministre de Defensa d'Israel diu que les tropes israelianes no es retiraran del Líban

MADRID 15 juny (EUROPA PRESS) -
El ministre de Defensa d'Israel, Israel Katz, ha assegurat aquest dilluns que les tropes israelianes no es retiraran de les zones que ocupen al Líban i ha afirmat que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, "ho ha deixat clar" al president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, hores després de l'anunci sobre un acord provisional entre Washington i Teheran per posar fi a la guerra al Pròxim Orient.
"El primer ministre, Benjamin Netanyahu, i jo estem impulsant una política clara que determina que les Forces de Defensa d'Israel (FDI) continuaran a les zones de seguretat del Líban, Síria i Gaza, sense cap límit de temps, per protegir la frontera i les comunitats israelianes contra els elements gihadistes", ha assenyalat.
Així, ha insistit que aquestes zones "seran buidades de residents locals, alhora que serà destruïda tota la infraestructura terrorista, tant en el terreny com sota terra, inclosos els habitatges de les localitats de la línia de contacte que servien com a bases terroristes", ha afirmat, abans de subratllar que mantenir el control d'aquestes àrees "és un dels assoliments més importants de les FDI".
"Ens oposem a una retirada de les FDI del Líban, malgrat totes les pressions existents i les que arribaran", ha dit Katz en un comunicat recollit pel diari israelià 'The Times of Israel'. "Netanyahu ha deixat clar aquests punts a Trump i altres funcionaris nord-americans. Jo també ho vaig deixar clar ahir al secretari de Guerra dels EUA, Pete Hegseth", ha apuntat.
En aquesta línia, el ministre de Seguretat Nacional d'Israel, Itamar Ben-Gvir, ha destacat que l'acord anunciat pels EUA i l'Iran "no vincula" Teheran. "Israel no està subjecte als EUA i som un estat independent i sobirà", ha apuntat per les xarxes socials, en referència al fet que l'acord contempla un alto el foc a la regió, inclòs el Líban.
"El nostre deure envers els ciutadans d'Israel, amb els soldats de les FDI i amb el poble jueu, i el nostre deure històric envers els jueus perseguits i assassinats durant milers d'anys d'exili, és garantir la seguretat dels jueus a la Terra d'Israel", ha argumentat Ben-Gvir. "Cada vegada que hem cedit a la pressió internacional a costa de la seguretat d'Israel, hem pagat un preu molt alt", ha afegit.