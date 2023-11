Kataib Hezbollah anuncia que se suma a la treva pactada a Gaza

MADRID, 26 nov. (EUROPA PRESS) -

La milícia xiïta iraquiana Kataib Hezbollah ha anunciat que s'adhereix a la treva pactada entre Israel i el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), de manera que reduirà els seus atacs contra bases militars nord-americanes a territori iraquià i sirià.

El secretari general del grup, Abú Husein al-Hamidaui, ha explicat que la mesura permetrà "reduir el ritme" de les "operacions" contra objectius nord-americans almenys fins que acabi el termini de la treva acordada per a la Franja de Gaza, informa la televisió libanesa Al-Mayadeen.

Al-Hamidaui ha matisat així que les confrontacions "no cessaran fins que s'aconsegueixi l'alliberament" i ha ressaltat que "és una decisió de la qual no desistirem sense importar els sacrificis que calgui fer". Finalment, ha instat els iraquians a "sumar-se a les files de la resistència per alliberar l'Iraq de l'ocupació".

El grup armat iraquià ha atacat durant els últims dies i en desenes d'ocasions bases nord-americanes com les de Tel-Baidar, al nord-est de Síria, Harir o Ain al-Assad, a l'Iraq.