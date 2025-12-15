Kast promet ser el president de "tots" els xilens després de fer-se amb la Presidència

Europa Press/Contacto/Francisco Arias
MADRID, 15 des. (EUROPA PRESS) -
El candidat del Partit Republicà, José Antonio Kast, ha assegurat que serà el president de "tots" els xilens després d'alçar-se amb la victòria en la segona volta de les presidencials celebrada aquest diumenge al país llatinoamericà. "Algú pot ser d'una ideologia diferent, però és una persona igual que nosaltres", ha afirmat.
En el seu primer discurs com a president electe, ha agraït el suport de la seva família, companys de partit així com el suport d'altres formacions polítiques: "Aquest no és un triomf personal, no és de José Antonio Kast. No és d'un partit, del com em sento orgullós, de cadascun dels seus militants, de les persones que ens han acompanyat en això. Però aquí no guanyarà una persona, no va guanyarà un partit, aquí guanyarà Xile", ha declarat en una extensa compareixença en la qual ha dit sentir "moltes emocions".
També ha tingut paraules per al seu rival, la candidata d'esquerres, Jeannette Jara, de qui ha destacat que "va assumir un desafiament molt difícil" i ha recalcat que "un govern no es construeix només amb els partidaris, l'oposició és important".