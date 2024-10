Kamel (UpM) demana que "l'empatia brilli" a Orient Mitjà i que la societat civil es faci sentir

Rym Ali (Fundació Anna Lindh) reclama "tenir la valentia de mostrar compassió"

BARCELONA, 26 oct. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de la Unió pel Mediterrani (UpM), Nasser Kamel, ha demanat aquest dissabte que "l'empatia brilli" a Orient Mitjà perquè urgeix reconstruir ponts entre les seves societats i evitar prejudicis.

Ha intervingut a Barcelona en la Conferència de la societat civil euromediterránea contra la polarització arran d'Orient Mitjà, amb el lema 'Reclaiming our Shared Humanity. Countering Polarisation, Dehumanisation, and Radicalisation driven by the Middle East Conflict', amb més de 200 participants d'uns 30 països, organitzada pel IEMed amb suport de la UE.

"La societat civil té un paper crucial, a través del diàleg i explicant la veritat", ha dit, i ha agraït als amfitrions la invitació al fet que organitzacions civils debatin aquest cap de setmana a Barcelona.

Per Kamel, la polarització està aconseguit nivells sense precedents i ha afegit que aquesta crisi "està erosionant la moral col·lectiva" quan el que fa falta és crear confiança en tota la zona del Mediterrani.

ELS JOVES I LES DONES

Per aconseguir aquest objectiu, també ha defensat que hi hagi iniciatives educatives que convencin als joves per acceptar la diversitat, i també estar atent a l'aportació femenina: "Escoltar la veu de les dones com a agents de canvi, fortalesa i resiliència per reformar les nostres societats".

Ha ofert el treball de la UpM per contribuir a tot això, i ha defensat la solució dels dos estats per al conflicte entre Palestina i Israel.

Kamel ha lamentat "l'antisemitisme i la deshumanització dels palestins i libanesos".

Enfront d'això, ha demanat nodrir noves narratives d'humanitat compartida i tenir respecte per a tots, "no solament per a alguns".

RYM ALI (FUNDACIÓ ANNA LINDH)

La presidenta de Fundació Anna Lindh, la princesa Rym Ali de Jordània, ha afirmat que "aquest és un moment de valentia i compassió, i de tenir la valentia de mostrar compassió".

"La llei del més fort que prevalia abans és on estem una altra vegada", ha lamentat, i ha afegit que tothom mereix viure amb llibertat i dignitat

Segons ella, si les imatges de mort que s'estan veient no mouen suficientment als polítics, la societat civil ha de reaccionar, i creu que aquesta conferència pot contribuir a això.

Ha destacat que la fundació que presideix va néixer fa 20 anys precisament com a instrument de diàleg contra la lluita de civilitzacions a la zona euromediterránea.

VERITAT I POLARITZACIÓ

Sobre el conflicte entre Israel i Palestina, ha destacat que les noves tecnologies i les 'fake news' no estan ajudat a entendre la veritat.

Ha considerat també que criticar a l'estat d'Israel no implica ser antijueu, mentre que encunyar el concepte de terrorisme islàmic sí al·ludeix a tot l'islamisme, ha lamentat.

A més, considera que "un costat té un monopoli molt més gran de la narrativa", a més de tenir més força.

Encara que ha insistit a demanar compassió i escoltar al proïsme, encara que admet que és "massa aviat" perquè ara mateix palestins i israelians es vegin amb bons ulls, mentre segueixi havent-hi atacs a Gaza i ostatges israelians.

Però ha urgit a la pau i ha assegurat que la "condicion sine qua non" és acabar amb la venda d'armes.