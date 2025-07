Kamala Harris no es presentarà a les eleccions per a governadora de Califòrnia el 2026

Europa Press/Contacto/Bonnie Cash - Pool via CNP

MADRID 30 jul. (EUROPA PRESS) -

L'ex-vicepresidenta d'Estats Units Kamala Harris ha anunciat aquest dimecres que no es presentarà a les eleccions per a governadora de Califòrnia de 2026, després de la seva derrota davant de Donald Trump com a candidata demòcrata en les presidencials de 2024.

"Ara com ara, el meu lideratge --i el meu servei públic-- no se centrarà en càrrecs electes. Espero tornar a sortir i escoltar el poble nord-americà, ajudar a triar demòcrates que lluitaran amb valentia i compartir més detalls sobre els meus propis plans en els propers mesos", ha declarat a través d'un comunicat publicat en el seu perfil d''X'.

Després de la seva derrota davant de Donald Trump, Harris --que va ser senadora per Califòrnia-- va indicar que es prendria un temps per avaluar les seves properes passes, que incloïen valorar la possibilitat de postular-se a la governació de Califòrnia o fins i tot tornar a intentar la carrera presidencial el 2028.