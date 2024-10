Kamala Harris fa una crida al vot jove mentre Trump es presenta com el "protector de les dones"

MADRID, 31 oct. (EUROPA PRESS) -

Els candidats presidencials a la Casa Blanca, la demòcrata Kamala Harris i el republicà Donald Trump, han buscat aquest dimecres el vot dels electors a un dels estats frontissa clau per a les eleccions del pròxim 5 de novembre, Wisconsin.

L'aspirant demòcrata ha demanat el vot jove a la Universitat de Wisconsin, a la ciutat de Madison, mentre que Trump s'ha tornat a descriure a si mateix com a un "protector de les dones".

Harris ha aprofitat la seva visita al complex universitari per afirmar que li encanta com els joves "estan liderant la lluita per protegir el nostre planeta i el nostre futur". "Per a vosaltres això no és un assumpte polític. És la vostra experiència viscuda i jo ho veig. I veig el vostre poder", ha afirmat.

La demòcrata, que s'ha mostrat "orgullosa" dels joves, ha asseverat: "Vosaltres, que vau créixer amb simulacres de tiradors actius, esteu lluitant per mantenir segures les nostres escoles", segons declaracions recollides per la cadena de televisió nord-americana CNN.

"Vosaltres, que ara coneixeu menys drets que les vostres mares i àvies, esteu defensant la llibertat. I el que sé de vosaltres és que aquestes qüestions no són teòriques", ha agregat, en incidir que aquesta població jove defensa temes com el canvi climàtic, el control de les armes o els drets reproductius.

El vot jove pot ser determinant per a aquest estat clau. Amb deu vots electorals, Wisconsin, junt amb Michigan i Pennsilvània, forma part del que la política nord-americana coneguda vulgarment com "el mur blau", tradicionals feus demòcrates la pèrdua dels quals ha desembocat invariablement en un triomf republicà en els comicis presidencials.

"HAIG DE PROTEGIR-LES"

Per la seva banda, Donald Trump s'ha presentat, tal com va fer el mes passat, com a un "protector" de les dones. "Ho faré, els agradi o no a les dones. Haig de protegir-les. Les protegiré dels migrants que arriben. Les protegiré de països estrangers amb míssils i moltes altres coses", ha afirmat el republicà en un míting a la ciutat de Green Bay, al citat estat.

El magnat nord-americà ha dit que els seus assessors li van dir que no esmentés això. "'Sisplau, no digui això' Per què? 'Creiem que és molt inapropiat", ha relatat, en incidir que vol "protegir a les dones" dels Estats Units.

L'expresident va fer aquestes declaracions després de presentar-se en el míting un camió d'escombraries amb una armilla de seguretat reflectora, amb la finalitat de respondre al president, Joe Biden, qui recentment va dir que "les úniques escombraries que veu surant són els seus seguidors", en referència a la polèmica desencadenada per un acudit realitzat pel comediant Tony Hinchcliffe en un míting de Trump en el qual va qualificar Puerto Rico d'"illa d'escombraries".

També s'ha tornat a desvincular de la responsabilitat sobre aquests comentaris: "No sé qui és. Mai ho he vist. Vaig escoltar que va fer una declaració, però va ser una declaració que ell va fer. És un comediant, què els puc dir? No sé res sobre ell", ha explicat.