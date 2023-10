Kamala Harris assegura que els EUA no tenen la intenció d'enviar tropes per combatre a Israel o a Gaza

MADRID, 30 oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta dels Estats Units (EUA), Kamala Harris, ha assegurat aquest diumenge que no tenen la intenció d'enviar tropes per combatre a Israel o a la Franja de Gaza, en unes declaracions que arriben després de l'anunci de desplegar 900 militars nord-americans a la regió.

"No tenim absolutament cap intenció ni cap pla d'enviar tropes de combat a Israel o a Gaza, i punt", ha afirmat Harris en una entrevista amb la cadena nord-americana CBS News.

A més a més, ha advertit l'Iran que "no ho faci", en referència a la seva possible entrada en el conflicte; milícies proiranianes com el Front de Resistència Islàmica a l'Iraq s'han atribuït atacs contra bases nord-americanes tant a l'Iraq com a Síria durant les darreres setmanes.

Aquests atacs són el motiu del desplegament de 900 militars i dos portaavions com a mesura dissuasòria. A més a més, la força de resposta ràpida dels marines es desplaça cap a l'est del Mediterrani enmig de la preocupació que la guerra esdevingui un conflicte regional, informa CNN.

L'altre grup proiranià que amoïna tant Israel com els EUA és el partit-milícia xiïta libanès Hezbollah, que ha intercanviat nombrosos assalts amb l'exèrcit israelià a la frontera amb el Líban.

Malgrat que el focus mediàtic ha passat al Pròxim Orient, Harris defensa que els EUA continuen igual de compromeos amb Ucraïna en la guerra contra Rússia; de fet, considera Israel i Ucraïna "dues democràcies atacades".