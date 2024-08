Kamala defensa els seus canvis d'opinió en polítiques importants: "Els meus valors no han canviat"

MADRID, 30 ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta dels Estats Units, Kamala Harris, ha defensat aquest dijous els seus canvis d'opinió en polítiques importants com elt tema migratori o el mediambiental en els últims anys explicant que els seus "valors no han canviat", si bé l'experiència li ha proporcionat noves perspectives.

Harris, que ha explicat que les seves posicions han evolucionat des que es va postular per a la nominació presidencial demòcrata al 2019, ha assegurat que com a presidenta no prohibirà el 'fracking' (fracturació hidràulica) perquè creu que es pot construir una "economia pròspera d'energia neta" sense una prohibició. "La crisi climàtica és real, és un assumpte urgent. Tinc molt clara la meva postura", ha assegurat.

La fracturación hidràulica és un mètode d'extracció de gas que consisteix a fracturar mitjançant aigua a pressió barrejada amb altres elements zones rocoses del subsol en les quals estan allotjades les reserves d'hidrocarburs. Els progressistes s'han oposat a aquest procés a causa de les preocupacions pel canvi climàtic.

En quant a la migració, ha sostingut que el país té "lleis que han de complir-se i aplicar-se" i ha assenyalat que és l'única persona en la contesa que ha processat a organitzacions criminals transnacionals, fent referència al seu passat com a fiscal general de Califòrnia.

A més, ha aprofitat l'ocasió per culpar al seu rival en la carrera presidencial, Donald Trump, de la seguretat fronterera, assenyalant la seva oposició al projecte de llei bipartidista de seguretat fronterera elaborat per diversos legisladors, inclosos republicans. Cal esmentar que el candidat republicà ha fet dels atacs sobre la gestió de l'Administració de Joe Biden de la frontera entre els Estats Units i Mèxic un dels seus temes principals des que va perdre les eleccions.

En quant a política exterior, Harris ha afirmat que no canviarà la postura de l'Administració Biden, reafirmant que "Israel té dret a defensar-se" i aquesta posició es mantindrà. "Hem d'arribar a un acord", ha asseverat, afirmant que està centrada tant a treure als ostatges restants com en un alto-el-foc. A més, ha dit que recolza una solució de dos Estats on els palestins tinguin "seguretat, autodeterminació i dignitat".

Les seves declaracions han tingut lloc durant la primera entrevista conjunta de Harris amb el seu company de fórmula, el governador de Minnesota, Tim Walz, com a candidats demòcrates a la Casa Blanca. Harris s'enfrontarà cara a cara a Trump en el debat del 10 de setembre a la cadena de televisió nord-americana ABC.